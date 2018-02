Amazon gibt Einigung im Steuerstreit mit Frankreich bekannt

Amazon wird vorgeworfen, Steuerverpflichtungen umgangen zu haben, indem Umsätze über Luxemburg gelenkt werden

Amazon meldet eine Einigung nach jahrelangem Steuerstreit mit Frankreich. "Wir haben eine umfassende Vergleichsvereinbarung mit den französischen Behörden in den bisherigen Fragen erzielt", erklärte eine Firmensprecherin am Montag via E-Mail. Zum Volumen machte sie keine Angaben. Die Behörden hatten fast 200 Millionen von dem US-Konzern gefordert. Konkret ging es um die Nachzahlung von Steuern, Zinsen und Bußgeldern für die Jahre 2006 bis 2010.

Umsätze über Luxemburg gelenkt

Amazon wird vorgeworfen, Steuerverpflichtungen in Frankreich und anderen Ländern umgangen zu haben, indem der Online-Handelsgigant seine Umsätze über Luxemburg lenkt. Dort werden ausländischen Firmen Steuererleichterungen gewährt. Im Juli hatte die französische Regierung einen Steuerstreit mit Google verloren. Ein heimisches Gericht befand damals, dass der US-Internetriese zu der verlangten Nachzahlung von 1,1 Milliarden Euro nicht verpflichtet sei, da dessen Präsenz in dem Land eine derartige Forderung nicht rechtfertige. (Reuters, 5.2.2018)