Berliner Mauer stand 28 Jahre und 88 Tage – und ist genauso lange weg

foto: reuters/stringer

"'Which way to the wall, wo geht es zu Mauer?' – das ist die wohl meistgestellte Frage an unseren Touristeninformationen", sagt Kieker. Auch für die Gäste von Berlin on Bike, einem der größten Anbieter für geführte Fahrradtouren, sei die Mauer ein absolutes Muss, sagt Unternehmenssprecher Sascha Möllering. "Die Mauertour ist neben der allgemeinen Stadtrundfahrt am stärksten nachgefragt."