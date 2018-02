"Star Wars" bis "Westworld": Die Trailer zum Super Bowl

Während des US-amerikanischen Großsportevents gibt es immer wieder Vorschauen auf kommende Filme und Serien

Beim Super Bowl kommen nicht nur Sportfans auf ihre Kosten. In den Pausen werden auch immer witzige Werbespots und die neuesten Trailer zu kommenden Blockbuster-Filmen und Serien gezeigt.

Von Dinos und Raumschiffen

"Solo: A Star Wars Story" handelt von den Abenteuern des jungen Han Solo. In die Fußstapfen von Harrison Ford, der die Titelfigur in den bisherigen Filmen spielte, tritt Alden Ehrenreich. Der Spin-off der Hauptfilme läuft schon Ende Mai in den Kinos an.

Ebenfalls 2018 startet die zweite Staffel der Western-Science-Fiction-Serie "Westworld". Die Serie baut auf dem gleichnamigen Filme bzw. Roman von Michael Crichton auf.

Zwischen den Spielen gab es auch einen Ausblick auf "Avengers: Inifinity War". Der Film startet im April und bringt zahlreiche Superhelden des Marvel-Universums zusammen.

Super-Bowl-Zuseher konnten aber nicht nur einen Vorgeschmack auf Raumschiffe, Superhelden und Roboter erhaschen, auch Dinos waren mit von der Partie. So war ein neuer Trailer zu "Jurassic World 2" zu sehen, der im Juni anläuft.

Daneben gab es noch weitere Vorschauen. Der Youtube-Kanal FilmSelect Trailer hat einen knapp elfminüten Clip zusammengestellt, in dem alle Filmtrailer der diesjährigen Super Bowl zusammengeschnitten sind. (red, 5.2.2018)