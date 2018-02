Topforscher und IMBA-Chef Josef Penninger verlässt Wien

Renommierter Genetiker nimmt herausragendes Angebot der University of British Columbia in Vancouver an

Wien – Josef Penninger verlässt Österreich: Der international angesehene Genetiker erhielt laut Informationen des STANDARD ein Angebot der University of British Columbia in Vancouver. Penninger wird dort das renommierte Life Sciences Institute (LSI) leiten, das mit 86 Forschungsgruppen größte Institut seiner Art in Kanada. (Zum Vergleich: Das IMBA hat aktuell elf Forschungsgruppen.) Die Berufung erfolgte im Rahmen eines umfassenden Plans des nordamerikanischen Staates, die Life Sciences stark weiter zu entwickeln.

Penninger, geboren 1964 in Gurten in Oberösterreich, studierte in Innsbruck und ging als Postdoc nach Kanada, wo er am Ontario Cancer Institute und später an der University of Toronto tätig war. 2003 kehrte er nach Wien als wissenschaftlicher Direktor des damals neugegründeten Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zurück.

Herausragende Forscherpersönlichkeit

Das Institut genießt mittlerweile Weltruf in der biomedizinischen Grundlagenforschung, unter anderem auch in der Stammzellforschung. Penninger, dessen Gruppe wichtige Arbeiten zu Osteoporose und Brustkrebs publizierte, war für den STANDARD telefonisch vorerst nicht erreichbar. Der Genetiker gilt mit knapp 80.000 Zitierungen (und einem aktuellen h-Index von 133) als einer der meistzitierten lebenden Forscher aus Österreich.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Gerüchte um einen möglichen Abgang. Sein Wechsel wurde aber bisher stets mit mehr Mitteln für die Wissenschaft am IMBA abgewendet. Mit seinen Visionen für den Standort Österreich und die heimische Forschungslandschaft prägte er nicht nur den Spirit des eigenen Instituts, sondern war auch kritischer Geist und wichtiger Partner der Forschungspolitik, so das IMBA in einer Aussendung.

Aufbauarbeit durch das IMBA

Penninger selbst verweist darauf, dass mit dem IMBA herausragende Aufbauarbeit geleistet wurde: "Für die Zukunft der Forschung in Österreich wünsche ich mir, dass die Begeisterung für Wissenschaft wieder neu gezündet wird, aber auch die Notwendigkeit der Forschung für die Zukunft des Landes erkannt wird, egal ob wir hier über moderne Medizin, Arbeitsplätze oder Know-how-Gewinn reden."

Details zu Zeitplan, Übergangsphase oder weiterer Zusammenarbeit mit Wissenschaftern am Standort könne er noch nicht nennen, so Penninger. "Ich habe mich doch gerade erst entschieden." Er werde seinem Heimatland Österreich aber immer verbunden bleiben, versichert der Forscher. (Peter Illetschko, 5.2.2018)