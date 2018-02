Ryanair-Chef hält Forderungen seiner Piloten für "lächerlich"

Der irische Billigflieger will das Geschäftsjahr mit einer Rekord-Passagierzahl abschließen und stellt sich auf Streiks zu Ostern ein

Dublin/London – Gewinnzuwächse trotz annullierter Flüge und Rumoren in der Belegschaft: Der irische Billigflieger Ryanair hat im dritten Quartal 2017/18 um 12 Prozent auf 106 Mio. Euro gesteigert, teilte das irische Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. Zum Gewinnzuwachs trug eine steigende Zahl an Passagieren bei, aber auch niedrigere Steuern.

Airline-Chef Michael O'Leary sprach von einem "sehr schwierigen dritten Quartal" und zeigte sich daher erfreut über den Gewinn. Die Passagierzahlen wuchsen in dem Zeitraum um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – insgesamt strebt die Fluggesellschaft für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr Passagierzahlen von 130 Millionen an. Das wäre ein Rekord und ein achtprozentiger Anstieg im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2018 peilt die irische Rivalin von Easyjet und der AUA-Mutter Lufthansa weiterhin einen Überschuss von 1,40 bis 1,45 Milliarden Euro an. Dazu beitragen sollen auch niedrigere Kosten. Von der guten Geschäftsentwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren. Ryanair plant einen Aktienrückkauf in Höhe von 750 Millionen Euro, der noch im Februar starten soll.

Streiks zu Ostern

Ryanair macht sich nach den Turbulenzen der vergangenen Monate auf weitere Konflikte mit der Belegschaft gefasst. Sein Unternehmen werde den "lächerlichen" Forderungen der Piloten nicht nachgeben, erklärte Konzernchef Michael O'Leary am Montag bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen. Zu Ostern drohten Streiks, räumte der Manager ein.

Doch Ryanair sei bereit, die damit verbundene Beeinträchtigungen hinzunehmen. Kurz vor Weihnachten hatte Europas größte Billigfluglinie weitreichende Streiks noch in letzter Minute abwenden können: Der Konzern gab dem Druck der Piloten nach und erkannte Gewerkschaften in mehreren europäischen Ländern an. Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung. (APA, 5.2.2017)