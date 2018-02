Tollwut-Alarm in Dortmund: "Tatort": Top oder Flop?

Wie hat Ihnen die Folge "Tollwut" mit den Kommissaren Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Daniel Kossik gefallen?

In der Dortmunder "Tatort"-Folge "Tollwut" stehen Peter Faber und sein Team vor einem Rätsel: Ein inhaftierter Mörder stirbt am Tollwut, eine Revolte im Gefängnis wird befürchtet. Bei ihren Ermittlungen treffen die Dortmunder Kommissare auf einen alten Weggefährten. Jonas Zander (Thomas Arnold) war einst Rechtsmediziner und ist jetzt als Gefängnisarzt tätig: Der Tote war vor einigen Wochen im Gefängnis in eine Messerstecherei verwickelt. Und dann ist da auch noch der Serienmörder Markus Graf (Florian Bartholomäi). Kommissar Faber ist überzeugt, dass Graf auch seine Frau und seine Tochter auf dem Gewissen hat, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Der Verdacht liegt nahe, dass Graf auch als Drahtzieher hinter den Ereignissen stecken könnte.