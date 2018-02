Es wurden möglicherweise Personen verschüttet

Hermagor – Am Nassfeld (Bezirk Hermagor) ist am Sonntag im Bereich des Plattner Weges nach Angaben des Roten Kreuzes erneut eine Lawine angegangen. In dem Gebiet herrscht Lawinenwarnstufe 4. Nach ersten Informationen besteht die Möglichkeit, dass zwei Personen verschüttet wurden. Am Freitag ist bei einem Lawinenabgang im gleichen Skigebiet ein Mann gestorben. (APA, 4.2.2018)