Abfahrt: Lindsey Vonn holt Double in Garmisch

US-Amerikanerin gewinnt auch die zweite Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und feiert damit ihren bereits 81. Weltcupsieg – Venier Vierte

Garmisch-Partenkirchen – Lindsey Vonn hat nach ihrem Triumph am Samstag auch die zweite Abfahrt am Sonntag für sich entschieden. Die US-Amerikanerin feierte bei der Olympia-Generalprobe in Garmisch-Partenkirchen ihren 81. Sieg im Weltcup. Ihr am nächsten kam die Italienerin Sofia Goggia, die sich nur um 11 Hundertstel geschlagen geben musste. Dritte wurde die Liechtensteinerin Tina Weirather, die um eine Hundertstel am zweiten Platz vorbeischrammte. Stephanie Venier (0,37) war als Vierte beste Österreicherin, Nicole Schmidhofer (0.87) belegte Rang sieben.

Anna Veith (1,54) reihte sich als 15. unmittelbar vor Tamara Tippler (1,59) ein. Gar nicht nach Wunsch lief es für Cornelia Hütter (2,22), die am Samstag in der verkürzten Abfahrt Dritte war, am Sonntag aber außerhalb der besten 25 landete. (red, 4.2.2018)