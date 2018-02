Abfahrt: Lindsey Vonn holt Double in Garmisch

US-Amerikanerin gewinnt auch die zweite Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und feiert damit ihren bereits 81. Weltcupsieg – Venier Vierte

Garmisch-Partenkirchen – Lindsey Vonn hat das Abfahrts-Double in Garmisch-Partenkirchen geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich am Sonntag bei ihrem 81. Sieg im alpinen Skiweltcup wie am Vortag vor Sofia Goggia (ITA/+0,11 Sek.) durch. Dritte wurde Tina Weirather aus Liechtenstein (0,12). Für Vonn war es der dritte Saisonsieg in der Abfahrt. In der Disziplinen-Wertung fehlen ihr nur noch 23 Punkte auf Goggia.

Beste ÖSV-Dame wurde bei der Generalprobe für die olympische Abfahrt Stephanie Venier als Vierte. Ihr fehlten 0,37 Sekunden auf die Bestzeit. Nicole Schmidhofer (0.87) belegte Rang sieben.

Anna Veith (1,54) reihte sich als 15. unmittelbar vor Tamara Tippler (1,59) ein. Ramona Siebenhofer (1,89), Christine Scheyer (1,93) und Nina Ortlieb (2,07) belegten die Plätze 24 bis 26. Gar nicht nach Wunsch lief es für Cornelia Hütter (2,22), die am Samstag in der verkürzten Abfahrt Dritte war, am Sonntag aber nur auf Rang 28 landete. (red, 4.2.2018)