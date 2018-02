Griechen fordern von Regierung, im Namensstreit hart zu bleiben

Eine halbe Million Menschen werden bei der Protestkundgebung in Athen erwartet. Hauptredner ist der 92-jährige griechische Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis

Athen – Eine halbe Million Menschen oder mehr werden am Sonntagnachmittag im Zentrum von Athen erwartet. An der Protestkundgebung zum Namensstreit mit dem Nachbarstaat Mazedonien beteiligen sich auch Vertreter der griechischen Kirche und Anhänger der Faschistenpartei Goldene Morgenröte. Tausende zogen bereits am Vormittag zum Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament. Eine Rednertribüne ist aufgebaut worden.

Hauptredner ist der 92-jährige griechische Komponist und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis. Er stellt sich gegen die Bemühungen der linksgeführten Regierung von Alexis Tsipras, eine Lösung des Namensstreits mit Skopje zu erreichen. Eine Zweidrittel-Mehrheit der Griechen, so zeigten Umfragen, will nicht hinnehmen, dass der Nachbarstaat den gleichen Namen "Mazedonien" trägt wie die nordgriechische Provinz.

Zeitgleich zum Protest der Nationalisten versammeln sich Anarchisten und Linksextreme vor der Nationalbibliothek in Athen, etwa einen Kilometer entfernt vom Syntagma-Platz. Ein Grossaufgebot von Polizisten versucht, Zusammenstösse zu verhindern.

der standard

(Markus Bernath, 04.02.2018)