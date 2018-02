Griechen demonstrieren gegen Kompromiss mit Mazedonien

Die Veranstalter rechneten mit etwa einer Million Teilnehmern aus allen Teilen des Landes

Athen – Eine halbe Million Menschen oder mehr werden am Sonntagnachmittag im Zentrum von Athen erwartet. An der Protestkundgebung zum Namensstreit mit dem Nachbarstaat Mazedonien beteiligen sich auch Vertreter der griechischen Kirche und Anhänger der Faschistenpartei Goldene Morgenröte. Tausende zogen bereits am Vormittag zum Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament. Eine Rednertribüne ist aufgebaut worden.

der standard STANDARD-Reporter Markus Bernath schickt Eindrücke von der Demo in Athen.

Hauptredner ist der 92-jährige griechische Komponist und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis. Er stellt sich gegen die Bemühungen der linksgeführten Regierung von Alexis Tsipras, eine Lösung des Namensstreits mit Skopje zu erreichen. Eine Zweidrittel-Mehrheit der Griechen, so zeigten Umfragen, will nicht hinnehmen, dass der Nachbarstaat den gleichen Namen "Mazedonien" trägt wie die nordgriechische Provinz.

Zeitgleich zum Protest der Nationalisten versammeln sich Anarchisten und Linksextreme vor der Nationalbibliothek in Athen, etwa einen Kilometer entfernt vom Syntagma-Platz. Ein Grossaufgebot von Polizisten versucht, Zusammenstösse zu verhindern.

Der Namensstreit belastet die Beziehungen zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn schon seit mehr als 25 Jahren. Der Konflikt reicht ins Jahr 1991 zurück, als die ehemalige jugoslawische Teilrepublik ihre Unabhängigkeit erklärte und den Namen Mazedonien für sich wählte.

Aus Sicht Griechenlands ist der Name Mazedonien jedoch Teil des griechischen Nationalerbes und suggeriert einen Anspruch auf die nordgriechische Provinz gleichen Namens. Wegen des schwelenden Konflikts wird Mazedonien bei der UNO mit dem sperrigen Namen Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) geführt. Der Namensstreit mit Griechenland blockiert seit Jahren die Beitrittsgespräche Skopjes mit der Europäischen Union und der NATO.

Zuletzt zeichnete sich aber ein Kompromiss zwischen den Regierungen beider Länder ab. Der UNO-Vermittler in dem Streit, Matthew Nimetz, zeigte sich kürzlich "sehr optimistisch, dass der Prozess in eine positive Richtung geht". Nimetz hat Medienberichten zufolge fünf Namensvorschläge unterbreitet, die alle das Wort Mazedonien enthalten, unter anderem Nord-Mazedonien und Neu-Mazedonien. (Markus Bernath, APA, 04.02.2018)