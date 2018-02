Fünf Verletzte bei Rauferei in Wien-Landstraße

Die Männer erlitten unter anderem einen Kieferbruch, Frakturen, Prellungen und Rissquetschwunden

Wien – Fünf Personen sind bei einer Rauferei in der Nacht auf Sonntag in Wien-Landstraße verletzt worden. Die fünf Männer im Alter von 18, 24, 27, 40 und 41 Jahren wurden von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Warum sie gegen 22.30 Uhr in dem Lokal in der Fasangasse in Streit gerieten, war am Sonntag noch unklar. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Straße.

Dort beobachtete ein Zeuge die Schlägerei, er rief die Polizei. Die Beamten konnten die Streithähne – Türken und zwei Österreicher – trennen. Die Männer erlitten unter anderem einen Kieferbruch, Frakturen, Prellungen und Rissquetschwunden. Alle fünf wurden wegen Raufhandels angezeigt. (APA, 4.2.2018)