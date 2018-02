Mögliche Verlängerung von Koalitionsgesprächen im Endspurt

Kanzlerin Merkel: "Entscheidende Runde" – SPD-Chef Schulz sieht Diskussionsbedarf in sozialpolitischen Fragen – SPD-Parteivize Schwesig: Verlängerung nicht ausgeschlossen

Berlin – Angesichts mehrerer Streitpunkte in den Koalitionsverhandlungen mit den deutschen Unionsparteien hat SPD-Parteivize Manuela Schwesig eine Verlängerung der Gespräche um einen Tag nicht ausgeschlossen. Es bringe nichts, sich unter Druck zu setzen und ein unzureichendes Ergebnis abzuliefern, sagte Schwesig Sonntag früh bei ihrer Ankunft bei der SPD-Zentrale in Berlin. Die Verhandlungspartner hatten das Ziel ausgegeben, ihre Koalitionsgespräche am Sonntag im Willy-Brandt-Haus der SPD abzuschließen.

SPD-Chef Martin Schulz sieht bei den deutschen Koalitionsverhandlungen mit der Union insbesondere in sozialpolitischen Fragen noch Diskussionsbedarf. Das gelte für die Themen Miete, sachgrundlose Befristung und die Zwei-Klassen-Medizin, "die wir abbauen wollen", sagte Schulz am Sonntag vor der Wiederaufnahme.

Kanzlerin Angela Merkel sprach bei ihrer Ankunft in der SPD-Zentrale von der "entscheidenden Runde". Es gebe "immer noch wichtige Punkte, die geklärt werden müssen", sagte sie.

CDU, CSU und SPD hatten das Ziel ausgegeben, ihre Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition an diesem Wochenende abzuschließen. Allerdings haben sich die Parteien auch zwei Reservetage vorgemerkt, sollte doch kein Durchbruch gelingen.

Schwesig sagte einen harten Endspurt in den Verhandlungen voraus: "Wir haben unseren Mitgliedern versprochen, dass wir verhandeln, bis es quietscht. Das werden wir auch tun." Große Differenzen zwischen Union und SPD gibt es noch bei den Themen Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik und vor allem Finanzen.

Intensive Verhandlungen

Michael Grosse-Brömer, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, klang am Samstagabend noch optimistischer: "Der Koalitionsvertrag nimmt langsam Gestalt an", sagte er. Am Samstag waren in den stundenlangen Beratungen im Konrad-Adenauer-Haus zuvor weitere Einigungen in den Bereichen Umwelt, Energie und Landwirtschaft verkündet worden.

Nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen wird bereits an einer Präambel des möglichen Koalitionsvertrages gearbeitet, die einen Aufbruch sowohl für Deutschland als auch für Europa betonen soll. "Es ist schon unser Ziel, an diesem Wochenende fertig zu werden", hatte auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer schon vor den Beratungen am Samstag gesagt.

In den bisherigen Verhandlungen hatten CDU, CSU und SPD bereits Einigungen in Teilbereichen erzielt. Dazu gehören die Themen Rente, Familie, Innen/Recht, Migration, Digitales und Wirtschaft. Sollten sich die drei Parteien auf einen Koalitionsvertrag einigen, müssen die SPD-Mitglieder diesem noch zustimmen. Erst danach könnte eine neue große Koalition starten.

Bewegung von allen Seiten

Schwesig forderte Bewegung von allen Seiten in den Koalitionsgesprächen. "Niemand kann der Bevölkerung erklären, warum jetzt vier Monate nach der Bundestagswahl keine neue Bundesregierung zustande kommt", sagte sie.

Das Verhandlungsteam der SPD kam Sonntag früh zu einer parteiinternen Vorbesprechung im Willy-Brandt-Haus zusammen. Am späten Vormittag sollen die Verhandlungen in der Runde der 15 Spitzenvertreter aller drei Parteien fortgesetzt werden.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte bei ihrer Ankunft beim Willy-Brandt-Haus: "Wir werden uns alle Mühe geben." Allerdings seien "noch genug" Punkte offen.

Umfragen am Sonntag

Während Union und SPD verhandeln, gibt es dafür zumindest in den Umfragen keine Anerkennung. AfD und FDP steigen in der Wählergunst. In einer Emnid-Erhebung für die "Bild am Sonntag" kommt die AfD nun auf 13 Prozent, die FDP auf neun Prozent. Beide Parteien verbesserten sich gegenüber der Vorwoche um je einen Zähler.

Die Union verliert dagegen an Zustimmung. Die CDU/CSU kommt auf 33 Prozent, ein Punkt weniger als vor einer Woche. Die SPD bleibt bei 20 Prozent. Auch Grüne (elf Prozent) und Linke (zehn Prozent) bleiben unverändert. Für sonstige Parteien wollten vier Prozent stimmen, ein Prozentpunkt weniger als vor einer Woche. An der Umfrage beteiligten sich 1.247 repräsentativ ausgewählte Personen. (red, 4.2.2018)