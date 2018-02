RTL-Dschungelkönigin Frankhauser "megastolz", Negroni auf Platz zwei

Das RTL-Publikum wählte die 25-jährige Influencerin in der Nacht auf Sonntag zur Siegerin

Berlin – Die RTL-Urwaldkrone hat eine neue Besitzerin: Jenny Frankhauser ist die "Dschungelkönigin" 2018. Das RTL-Publikum wählte die 25-jährige Influencerin in der Nacht auf Sonntag zur Siegerin der zwölften Ausgabe der Fernsehshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". "Krass – oh Gott", sagte die überwältigte Halbschwester von TV-Sternchen Daniela Katzenberger (31) unter Tränen nach der Verkündung.

Platz zwei ging an Sänger Daniele Negroni (22), Dritte wurde Musikerin Tina York (63). Die junge YouTuberin stieg auf den Dschungelthron und bekam von den Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) Zepter und Krone überreicht. "Ich bin megastolz", sagte die neue "Dschungelkönigin".

Das Dschungelcamp hatte am 19. Jänner mit zwölf Kandidaten begonnen. Im vergangenen Jahr hatte sich Musiker Marc Terenzi (39) die Krone geholt.

Wie üblich beim Finale mussten die letzten Drei auch dieses Mal einzeln in Dschungelprüfungen Sterne erspielen, die in ein letztes Luxus-Dinner umgerechnet wurden. Zuerst war Frankhauser dran, die in einer Glaskiste zwischen Kriechtieren ausharren musste. Danach musste "Dschungelkönig" Negroni ein unappetitliches Fünf-Gänge-Menü unter anderem aus Bullenpenis und Schweinsnase ertragen. Als letzte kam York zum Zug. Auch bei ihr ging es ums Ausharren – diesmal in einer unterirdischen Kammer mit Schlangen, Kakerlaken und anderen Tieren. Die drei holten alle möglichen Sterne. (APA, 4.2.2018)