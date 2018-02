Junuzovic schießt Bremen aus der Abstiegszone

Österreicher erzielt in Nachspielzeit das entscheidende Tor beim 2:1 bei Schalke – Bayern bauen Vorsprung weiter aus

Gelsenkirchen/Mainz – Zlatko Junuzovic hat Werder Bremen am Samstag im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem wichtigen Sieg geschossen. Der Ex-Internationale traf im Gastspiel bei Schalke 04 in der 93. Minute zum 2:1. Die Bremer verließen dadurch die Abstiegszone. Tabellenführer Bayern München vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayer Leverkusen bereits auf 18 Punkte.

Die Münchner setzten ihre Siegesserie auch ohne David Alaba in der Startformation fort. Der Österreicher wurde beim 2:0 der Münchner in Mainz nach seiner leichten Hüftblessur eingewechselt. Leverkusen kam in Freiburg nicht über ein torloses Remis hinaus, Schalke rutschte vorerst hinter den Lokalrivalen Dortmund auf Rang vier zurück. Hertha BSC Berlin und 1899 Hoffenheim trennten sich ebenso 1:1 wie Wolfsburg und Stuttgart.

Das erste Saisontor für Junuzovic war eine besondere Genugtuung. Der 30-Jährige war in Gelsenkirchen bis zur 71. Minute nur auf der Ersatzbank gesessen, rutschte den Ball im Finish aber mit einer wahren Energieleistung über die Linie. Die Bremer beendeten eine fünf Spiele andauernde Durststrecke ohne Sieg und gaben den Relegationsplatz an Mainz ab.

Das Spiel war von Tormannfehlern geprägt. Erst rutschte Bremens Jiri Pavlenka ein harmlosen Schuss von Jewgen Konopljanka durch (24.). Beim Ausgleich ließ Schalkes Ralf Fährmann einen zentral angetragenen Freistoß abprallen, Max Kruse staubte ab (79.). ÖFB-Legionär stand keiner in der Startformation. Florian Kainz und Marco Friedl waren bei Bremen Ersatz, Schalkes Guido Burgstaller kam wie Junuzovic erst nach der Pause (65.). Landsmann Alessandro Schöpf stand nach einem leichten Schlag aufs Knie nicht im Kader.

Auch ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger fehlte bei Leverkusens 0:0 in Freiburg wegen seiner Oberschenkelblessur. Die Leverkusner gaben nach zuletzt zwei Siegen in Folge wieder Punkte ab. Freiburg ist bereits neun Ligaspiele unbesiegt.

Die Bayern landeten in Mainz nicht nur den achten Ligasieg in Folge, sondern auch den 19. im 20. Pflichtspiel unter Trainer Jupp Heynckes. Franck Ribery brachte den Rekordmeister mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze nach einem Corner in Führung (33.). James Rodriguez erhöhte noch vor der Pause nach einer schönen Ballannahme (44.).

Zulj debütiert

Die Tabellennachbarn Hertha BSC (10.) und Hoffenheim (9.) bleiben 2018 auch nach vier Runden sieglos. Valentino Lazaro zeigte bei den Berlinern eine starke Leistung. Der Steirer leistete per Flanke auch die Vorarbeit zum 1:1-Ausgleich durch einen Kopfball von Salomon Kalou (59.). Auf der Gegenseite gab Robert Zulj in der Schlussphase (ab 71.) sein Bundesliga-Debüt, Landsmann Florian Grillitisch spielte durch.

Stuttgart holte beim Einstand von Trainer Tayfun Korkut in Wolfsburg zumindest einen Punkt. Davor hatte es für den Aufsteiger in acht Pflichtspielen sieben Niederlagen gesetzt. Vizemeister RB Leipzig war erst am Samstagabend (Beginn 18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach im Einsatz. Der Red-Bull-Club konnte mit einem Sieg nach Punkten zu Leverkusen aufschließen. (APA – 3.2. 2018)