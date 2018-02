1600 Menschen demonstrierten gegen Burschenbundball in Linz

Die Proteste richten sich auch gegen die schwarz-blaue Bundes- und die oberösterreichische Landesregierung

Die einen wärmten sich für den Eröffnungswalzer im Palais Kaufmännischer Verein auf, die anderen bevorzugten den flotten Marsch durch die Linzer Innenstadt: Am Samstagabend stand der alljährliche Burschenbundball auf dem Plan – was auch eine Vielzahl an Gegnern in Alarmbereitschaft versetzte. Gegen 17.30 marschierten rund 1600 Demonstranten vom Linzer Pfarrplatz zunächst vor das Landhaus. Dort tat man entsprechend laut den Unmut über die schwarze-blaue Regierung in Land und Bund mit Parolen "Lässt die Nazis nicht regieren und niemals aufmarschieren" oder "Schwarz-blau schlägt zu -schlagen wir zurück" kund.

Auffallend war aber, dass ausgerechnet die tanzenden Burschenschafter am wenigsten ihr Fett abbekamen. Vielmehr wurde man dem Motto "Sozialabbau im ganzen Land – unsere Antwort: Widerstand!" gerecht. Auch war die Stimmung unter den Demonstranten, die sich dann zu einer großen Abschlusskundgebung auf dem Martin-Luther-Platz trafen, deutlich entspannter als in den letzten Jahren. So wurde etwa auf bengalische Feuer verzichtet und der schwarze Block musste dem "schönen Block" weichen. Auch laut Polizei habe sei die Kundgebung ruhig verlaufen. (Markus Rohrhofer. 03. 02. 2018)