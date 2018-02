Sterling vergibt Sitzer, City nur Remis

Burnley holt gegen überlegenen Tabellenführer ein 1:1-Remis

Burnley – Manchester City musste sich in der Premier League am Samtag mit einem 1:1 in Burnley begnügen. Der überlegene Tabellenführer ging durch Danilo in der 22. Minute programmgemäß in Führung, Johann Berg Gudmundsson gelang im Finish (82.) aber noch der Ausgleich für Burnley. City ging im Auftaktspiel der 26. Runde damit zum erst vierten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Feld.

Die Elf von Pep Guardiola hätte 20 Minuten vor Spielende durch Raheem Sterling alles klar machen können. Der englische Internationale brachte den Ball aus wenigen Metern jedoch nicht im verwaisten Tor unter. (APA – 3.2. 2018)