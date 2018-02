Schütze schoss in Italien aus fahrendem Auto auf Menschen

Laut Medienberichten zielte er auf dunkelhäutige Personen

Macerata – Ein Großeinsatz der Polizei hat am Samstag in der norditalienischen Stadt Macerata stattgefunden. Aus einem fahrenden Auto soll ein Mann mehrere Schüsse abgegeben haben. Sieben Personen wurden verletzt. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Wagen ein, auch Videoüberwachungsanlagen wurden überprüft. Ein Verdächtiger wurde daraufhin festgenommen.

Dabei sah es so aus als würde er gezielt dunkelhäutige Menschen ins Visier nehmen, wie der TV-Sender Rai berichtet.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete wiederum von zwei Männern. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der 320.000 Einwohnerstadt in der Adria-Region Marken wurden gestoppt. Der Bürgermeister, Romano Carancini, appellierte an die Bürger, nicht außer Haus zu gehen. (APA, 3.2.2018)