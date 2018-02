"Cinderella"-Star Lily James begleitet Unternehmer zum Wiener Opernball

Auch Erwin Wurm, Heiner Lauterbach, Michel Comte und Barbara Meier nehmen in Loge von Klemens Hallmann Platz

Wien – "Cinderella"-Star Lily James begleitet den Wiener Unternehmer Klemens Hallmann zum Opernball. "Lily ist eine großartige Schauspielerin und der Shootingstar in Hollywood. Es war mir eine große Freude, mit ihr zu arbeiten und sie jetzt als Gastgeber in meiner Loge willkommen zu heißen, um ihr den Ball der Bälle im schönen Wien zu zeigen", freute sich Hallmann in einer Aussendung am Samstag.

Die britische Schauspielerin spielt im aktuell laufenden Winston Churchill-Epos "Die dunkelste Stunde" an der Seite von Gary Oldman. 2017 war James im Actionthriller "Baby Driver" zu sehen. Neben der 28-Jährigen nehmen auch Starfotograf Michel Comte, Künstler Erwin Wurm, Schauspieler Heiner Lauterbach und Topmodel Barbara Meier, die Freundin des Unternehmers, in der Loge von Hallmann Platz. (APA, 3.2.2018)