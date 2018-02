Myanmar weist Berichte über Massengräber in Dorf zurück

Staatsmedien: 19 Terroristen in Gu Dar Pyin bei Kämpfen im August getötet

Yangon – Die Behörden in Myanmar haben einen Medienbericht über Massengräber mit getöteten Rohingya in der Krisenregion Rakhine zurückgewiesen. Ein Team von Behördenvertretern und Polizisten habe den Bericht der Nachrichtenagentur AP nach einem Besuch des Dorfes Gu Dar Pyin dementiert, berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Samstag.

Die Dorfbewohner hätten bekräftigt, nichts von Massakern in der Nähe ihres Dorfes mitbekommen zu haben. Es habe in dem Dorf aber im vergangenen August Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und militanten Angehörigen der muslimischen Minderheit gegeben. Dabei seien 19 "Terroristen" getötet und begraben worden.

Aussagen und Handyvideos

AP hatte unter Berufung auf die Aussagen geflüchteter Rohingya und Handyvideos berichtet, es gebe in Gu Dar Pyin fünf bisher unbekannte Massengräber.

Myanmars Armee geht in Rakhine mit brutaler Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vor. Fast 700.000 Angehörige der Minderheit sind bereits ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Flüchtlinge berichten von der Ermordung zahlreicher Zivilisten, von Vergewaltigungen und von niedergebrannten Dörfern. Myanmars Behörden sprechen dagegen von einem Vorgehen gegen Rebellen. (APA, 3.2.2018)