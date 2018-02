Stoch in Willingen-Quali die Nummer eins

Alle vier angetretenen Österreicher im Bewerb am Samstag

Willingen – Kamil Stoch hat am Freitagabend die Qualifikation für den Weltcup-Bewerb der Skispringer in Willingen gewonnen. Der Vierschanzen-Tournee-Sieger setzte sich nach einem 142,5-Meter-Sprung mit 133,9 Punkten vor dem Deutschen Richard Freitag (139,5/132,0) und dem Norweger Daniel Andre Tande (142,5/131,7) durch. Alle vier angetretenen Österreicher qualifizierten sich für den Samstag-Bewerb.

Daniel Huber schnitt dabei als 14. (134,5/116,7) am besten ab. Manuel Poppinger landete auf Rang 25 (132,0/109,7). Ulrich Wohlgenannt wurde 28. (134,0/106,6), Florian Altenburger 37. (127,5/98,8). Die für die Olympischen Spiele in Pyeongchang nominierten Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Clemens Aigner, Manuel Fettner und Michael Hayböck lassen das letzte Weltcup-Wochenende vor dem Saisonhighlight aus, um in Südkorea dann laut Chefcoach Heinz Kuttin "frisch und mit freiem Kopf" Skispringen zu können. (APA, 2.2. 2018)