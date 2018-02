Asteroid fliegt mit Respektabstand an der Erde vorbei

2002 AJ129 lässt sich am Sonntag wieder einmal blicken – aber nur in zehnfacher Erde-Mond-Distanz

Washington – Am Sonntag wird ein Asteroid relativ nah an der Erde vorbeifliegen – mit Betonung auf relativ. Der Himmelskörper namens (276033) 2002 AJ129 soll nach Angaben der US-Raumfahrtagentur NASA um 22.30 Uhr MEZ mit einer Geschwindigkeit von etwa 34 Kilometern pro Sekunde (122.400 km/h) in rund 4,2 Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeirauschen.

Zur Einschätzung: Das entspricht etwa der zehnfachen Distanz zwischen Erde und Mond. Nach Berechnungen von Astronomen passieren pro Jahr einige Dutzend Asteroiden die Erde sogar innerhalb der Mondbahn. Die meisten werden gar nicht entdeckt, weil sie nur einige Meter Durchmesser haben. 2002 AJ129 spielt da schon in einer anderen Liga: Er dürfte nach Angaben der NASA einen Durchmesser von etwa einem Kilometer haben.

"Wir beobachten diesen Asteroiden seit mehr als 14 Jahren und kennen seinen Orbit sehr genau", sagte NASA-Forscher Paul Chodas. "Unsere Berechnungen sagen aus, dass es überhaupt keine Chance gibt, dass 2002 AJ129 am 4. Februar oder irgendwann anders in den kommenden 100 Jahren mit der Erde kollidieren wird." (APA, red, 3. 2. 2018)