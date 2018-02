"The Inpatient": Der erste VR-Hit oder -Flop 2018?

Wir lassen uns in die Horror-Klinik einweisen und erleben, wie Hoffnungen zerplatzen

Vergangenes Jahr um diese Zeit bekamen Horror-Fans mit "Resident Evil 7" nicht nur eines der besten Genrewerke seit langem serviert, sondern auch das bisher vielleicht beste Virtual-Reality-Erlebnis – sofern die Nerven mitspielen. Insofern war meine Hoffnung groß, dass Sony mit "The Inpatient", dem Prequel zum schaurig-schönen Teen-Slasher "Until Dawn", nachlegen kann. Martin und ich haben uns daher mit Genuss in die Klinik einweisen lassen. Nur so viel voraus: Es erwartet uns Fürchterliches. (Zsolt Wilhelm, 3.2.2018)

"The Inpatient" ist ab 18 Jahren für PlayStation VR (PS4) erschienen. UVP: 39,99 Euro.

