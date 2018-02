10.15 Uhr: Viertel elf oder Viertel nach zehn – wie sagen's Sie?

Die verschiedenen Sprechweisen der Uhrzeiten zeigen die regionalen Spaltungen des Landes auf

"Sag mir die Uhrzeit und ich sag dir, woher du kommst." Okay, dieser Sinnspruch wurde soeben erfunden, aber ganz falsch ist er nicht. In Österreich gibt es enorme regionale Unterschiede was das Aussprechen der Uhrzeit betrifft. Und nicht selten führt die Zeitangabe zum einen zu Verwirrungen – "Wann treffen wir uns?" – oder sogar zu Streitigkeiten – "Wie du das sagst, ist es falsch!".

Aber wie sagen Sie zum Beispiel zur Uhrzeit 10.15 Uhr? Die Twitterin Möwi hat dazu folgenden Standpunkt, und damit eine emotionale Diskussion entfacht:

Leute, die sagen “i ruf um viertel 10 an” machen mich fertig, hab keine Ahnung was diese mystische Uhrzeit bedeutet und warte dann einfach von 9 bis 11 vorm Telefon — Möwi (@moewingers) February 1, 2018

Welche Aussprache ist die richtige?

Im mündlichen Sprachgebrauch findet man unterschiedliche Bezeichnungen für angebrochene Stunden: Zehn Uhr fünfzehn, Viertel nach zehn, Viertel elf, oder gar Viertel über zehn. Auch über "Dreiviertel" und "Viertel vor" lässt es sich streiten.

Dabei ist es doch ganz logisch – zumindest aus Sicht der "Viertel elf"-Sager: Es ist ein Viertelteil der nächsten vollen Stunde. Es ist auch die konsistentere Version von allen Uhrzeit-Sagern. Viele, die "Viertel über" oder "Viertel nach" sagen, verwenden nichtsdestotrotz "Dreiviertel" und erschaffen eine seltsame Vermischung verschiedener Uhrzeitangaben.

Genauer betrachtet ist der deutsche Sprachraum in zwei große und zwei kleine Sprachräume unterteilt, wie "Spiegel Online" in einer großen Online-Umfrage herausgefunden hat. Im Osten und Süden Österreichs sagt man "Viertel elf", während im Westen "Viertel nach zehn" gesagt wird. Die selben zwei Gegensätze finden sich in Deutschland auch wieder. Eine sprachliche Sondergruppe hat sich in Oberösterreich, Salzburg und in Teilen der Obersteiermark eingenistet: Dort ist die Gruppe der "Viertel über"-Sager am prominentesten vertreten.

foto: screenshot Die Verteilung der verschiedenen Sprachgebräuche im Alltag auf einer Karte von Spiegel Online

Wo sagt man es so wie Sie? Haben Sie schon des öfteren über die korrekte Aussprache der Uhrzeit mit Freunden oder Kollegen diskutiert? Haben Sie durch Umzug oder andere soziale Einflüsse die Bezeichnung für die Uhrzeiten angepasst? (Kevin Recher, 7.2.2018)