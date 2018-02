Tausende bei Lichtermeer für Ute Bock in Wien

Die Veranstalter gehen von 10.000 Teilnehmern aus. Bundespräsident Van der Bellen und Heinz Fischer werden sich von der Flüchtlingshelferin verabschieden

Wien – Rund zwei Wochen nach dem Tod der Flüchtlingshelferin Ute Bock findet am Freitag das Lichtermeer für die Verstorbene auf dem Wiener Heldenplatz statt. Es wird die einzige Möglichkeit für die Öffentlichkeit sein, sich von Bock zu verabschieden. Das Begräbnis findet im kleinen Rahmen statt, ein Ehrengrab der Stadt Wien lehnte die Familie aus privaten Gründen ab.

Ab 17 Uhr werden tausende Kerzen den Platz in der Wiener Innenstadt beleuchten. 10.000 Personen erwarten die Veranstalter, wie die Polizei bestätigte. 5.000 Kerzen werden vor Ort ausgegeben, Teilnehmer werden allerdings aus Sicherheitsgründen gebeten, keine größeren Fackeln mitzubringen.

Zwei Präsidenten sprechen für Bock

Durch den Abend wird Bocks langjähriger Unterstützer, der Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, führen. Reden werden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seinem Vorgänger Heinz Fischer erwartet. Auch Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger und der Filmemacher Houchang Allahyari werden sprechen. Von Haselsteiner interviewt werden der ÖVP-Nationalratsabgeordnete und ehemalige Flüchtlingskoordinator Ferdinand Maier und STANDARD-Redakteurin Irene Brickner.

Haselsteiner übergab 2012 das ehemalige Lehrlingsheim in der Wiener Zohmanngasse an Ute Bocks Verein. Die 75-Jährige starb am 19. Jänner nach kurzer, schwerer Krankheit im Ute-Bock-Haus in Wien-Favoriten. (ook, 2.2.2018)