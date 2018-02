Programm für Samstag und Sonntag noch unklar

Garmisch-Partenkirchen – Das Abfahrtstraining der Ski-Damen in Garmisch-Partenkirchen ist auch am Freitag ins Wasser gefallen. Es sei nicht möglich gewesen, die Kandahar-Strecke in einen rennfertigen Zustand zu bringen, hieß es vom lokalen Organisationskomitee. Die Piste breche an manchen Stellen. Das Programm für Samstag und Sonntag war vorerst noch unklar. (APA; 2.2.2018)