Grüne prüfen Wahlanfechtung in Niederösterreich

Als möglichen Anfechtungsgrund nennen die Grünen "willkürliche Streichungen" von Zweitwohnsitzern

St. Pölten – Die Grünen prüfen eine Anfechtung der niederösterreichischen Landtagswahl vom vergangenen Sonntag. Ein möglicher Grund sei die "unklare gesetzliche Grundlage der Wahlrechtsnovelle und die ungleichmäßige Umsetzung" in den Gemeinden, heißt es von der Partei.

Wie berichtet hatte die ÖVP-Landesregierung im Sommer 2017 das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer reformiert – für die Landtagswahl mussten die Bürgermeister bei jeder Person mit Nebenwohnsitz in ihrer Gemeinde prüfen, ob ein "ordentlicher Wohnsitz" besteht. Die Gemeinden entschieden darüber teils sehr unterschiedlich, weil die gesetzlichen Vorgaben vage ausgefallen sind.

"Zwei Drittel aller ZweitwohnsitzerInnen in Niederösterreich durften am 28. Jänner nicht wählen, weil sie von der neuen ÖVP-Regelung willkürlich gestrichen worden sind", sagt Grünen-Chefin Helga Krismer. "Diesen Personen ist das Wahlrecht entzogen worden, teilweise wurden sie nicht ordnungsgemäß informiert und/oder einfach aus dem Verzeichnis eigenmächtig gestrichen." Daher würden die Grünen bis zum Ende der vierwöchigen Einspruchsfrist "sachlich eine Wahlanfechtung prüfen", sagt Krismer.

Landtagspräsident Hans Penz (ÖVP) hatte am Donnerstagnachmittag bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses auf Nachfrage erklärt, ihm sei "keine einzige Meldung bekannt, dass Leute zur Wahl gegangen wären und nicht wählen durften". Ein Erlass für Gemeinden habe "klar geregelt, wie vorzugehen ist".

"Dümmstes Gesetz"

In der Stadt Retz etwa wurden 350 von 850 Zweitwohnsitzern aus der Wählerevidenz gestrichen, wie DER STANDARD in Kooperation mit der Rechercheplattform "Dossier" berichtete: Sie hatten das Wählerevidenzblatt nicht retourniert – dabei handelt es sich um ein Formular, das die Gemeinden verschickten, um das Wahlrecht zu prüfen. In St. Pölten dagegen wurde kein einziger Nebenwohnsitzer gestrichen, unabhängig davon, ob sie das Wählerevidenzblatt retourniert hatten oder nicht.

Für die Gemeinden bedeutete die Novelle einen enormen Aufwand – Informationsbriefe und Wählerevidenzblätter verschicken, Angaben überprüfen, Wählerverzeichnis durchforsten. Der Wahlamtsleiter der Stadt Krems an der Donau bezeichnete die Regelung gar als "das dümmste Gesetz, das ich in 34 Dienstjahren gesehen habe". Vor allem für größere Gemeinden und Städte sei es "ein unendlicher Verwaltungsaufwand".

Fraglicher Wunsch nach Wahlwiederholung

Die Grünen warnten bereits vor Beschluss der Novelle vor zu vagen Vorgaben. Im Herbst stellte Spitzenkandidatin Helga Krismer eine Wahlanfechtung in den Raum. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verteidigte die Reform im STANDARD-Interview: Sie sei auf Empfehlung des Landesverwaltungsgerichts umgesetzt worden, um eine klare Rechtsgrundlage zu schaffen – und einer Wahlanfechtung eben entgegenzuwirken.

Als Reaktion auf die aktuelle Prüfung einer Anfechtung durch die Grünen heißt es aus der ÖVP auf STANDARD-Anfrage nur, das sei Angelegenheit der Grünen, Nachsatz: "Wenn sie meinen."

FPÖ-Klubchef und designierter Landesrat Gottfried Waldhäusl sagt, man habe die Zweitwohnsitzerregelung "von Anfang an kritisiert. Wir sagen aber ganz klar, dass Wahlergebnisse zur Kenntnis genommen werden sollten." Für die Freiheitlichen stehe jetzt die Arbeit für die Niederösterreicher im Vordergrund.

Ob sich die Grünen eine tatsächliche Wahhlwiederholung wünschen, ist fraglich: Durch die finanzielle Rettung der Bundespartei musste das Wahlkampfbudget für die Landtagswahl schon erheblich reduziert werden. Spitzenkandidatin Helga Krismer haftete für einen Parteikredit mit 450.000 Euro Privatvermögen. Ein neuerlicher Wahlkampf würde die Landespartei vor neurliche finanzielle Schwierigkeiten stellen. (red, APA, 2.2.2018)