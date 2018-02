Modder entwickelt "Herr der Ringe"-Version von "Age of Empires 3"

14 Fraktionen aus Tolkien-Welt spielbar – kein Veröffentlichungsdatum

Ein Modder arbeitet seit mehreren Jahren an einer "Herr der Ringe"-Version vom populären Echtzeit-Strategie-Spiel "Age of Empires 3". Die Mod nimmt langsam Gestalt an, wie Screenshots zeigen. 14 Zivilisationen aus dem Tolkien-Universum will der Entwickler einarbeiten.

Dabei sollen unter anderem Zwerge, Goblins, und Bewohner von Angmar, Arnor, Gondor, Mordor, Harad, Isengard und Lindon eingearbeitet werden. Auf YouTube und dem Modding-Portal Moddb können die Fortschritte der Mod mitverfolgt werden – einen Veröffentlichungszeitpunkt gibt es noch nicht. (red, 02.02.2018)