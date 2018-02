Union und SPD in Umfrage nur noch bei 50 Prozent

Union kommt laut ZDF-Politbarometer auf 31 Prozent – SPD nur mehr auf 19 Prozent

Berlin – Die langwierige Regierungsbildung kostet Union und SPD an Zustimmung bei den Wählern. Im am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer kämen die Unionsparteien auf 31 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das sind zwei Punkte weniger als im Vormonat. Die SPD rutscht um einen Punkt auf ein neues Tief von 19 Prozent ab.

Dagegen können AfD und Grüne jeweils um zwei Punkte auf je 14 Prozent zulegen. Die Linke gewinnt einen Punkt auf elf Prozent. Als einzige Oppositionspartei verliert die FDP einen Punkt auf sieben Prozent.

Wenig überzeugend finden die Wähler offenbar die Leistungen von SPD-Chef Martin Schulz in den Koalitionsverhandlungen. Er fiel in der Befragung zu den zehn wichtigsten Politikern auf einen neuen persönlichen Tiefstwert mit einer Bewertung von 0,0 (Vormonat 0,4) auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf. Er nimmt damit den vorletzten Platz in dem Ranking vor Schlusslicht Horst Seehofer (CSU) ein. Am beliebtesten ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vor Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (APA/Reuters, 2.2.2018)