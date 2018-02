Apple übernahm mit dem iPhone X die Führung im Smartphone-Markt

Apple verkaufte im vergangenen Quartal über 77 Millionen iPhones, Samsung 74 Millionen Smartphones

Apple ist nach Berechnungen von Marktforschern dank dem Erfolg des neuen iPhone X im vergangenen Weihnachtsgeschäft erneut an die Spitze im Smartphone-Markt vorgestoßen. Der iPhone-Konzern sei knapp am Dauer-Marktführer Samsung vorbeigezogen, erklärte die Marktforschungsfirma Strategy Analytics in der Nacht zum Freitag.

77,3 Millionen iPhones verkauft

Apple verkaufte im vergangenen Quartal 77,3 Millionen iPhones, während Samsung nach Schätzungen von Strategy Analytics auf 74,4 Millionen verkaufte Smartphones kam. Der südkoreanische Konzern veröffentlicht selbst keine Absatzzahlen mehr. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple im Weihnachtsquartal Samsung überholt – im restlichen Jahresverlauf die Krone aber wieder abgeben muss.

Mut hat sich ausgezahlt

Damit hat sich das Risiko, einschneidende Änderungen am Design vorzunehmen, für Apple ausgezahlt. Nach knapp zehn Jahren war der Konzern beim iPhone in einer Sackgasse angelangt. Smartphones verschiedener Hersteller hatten sich immer mehr angenähert und waren beinahe austauschbar. Das iPhone X hat das mit seinem fast rahmenlosen Display und dem Gesichtsscanner geändert. Nun hat Apples Smartphone wieder ein Fundament, auf dem es aufbauen kann.

Auch der vergleichsweise stolze Preis des neuen iPhones schreckte Kunden nicht ab: Journalisten und Kunden sind von dem Gerät begeistert.



Markt schrumpft

Der Smartphone-Markt insgesamt schrumpfte im vergangenen Quartal Strategy Analytics zufolge um neun Prozent auf 400 Millionen verkaufte Geräte. Das wäre der bisher höchste Rückgang in dem Geschäft, in dem es sonst meist schnell aufwärtsging.

China

Auslöser für den Rückschlag sei der riesige chinesische Markt gewesen, in dem die Verkäufe um 16 Prozent geschrumpft seien. Der Grund dafür sei gewesen, dass Verbraucher länger damit warteten, ihre aktuellen Smartphones zu ersetzen. China ist der größte Smartphone-Markt. Im gesamten Jahr 2017 sei der weltweite Smartphone-Absatz um ein Prozent auf 1,5 Milliarden Geräte gestiegen, errechnete Strategy Analytics. (APA7red, 2.2. 2018)