Satellit soll atmosphärische Vorwarnzeichen für Erdbeben erspähen

China schickt Seismo-Electromagnetic Satellite ins All, Grazer Wissenschafter haben Magnetometer beigesteuert

Graz/Wien – Mit einem neuen Satelliten will China natürliche elektromagnetische Phänomene in der Atmosphäre untersuchen, die im Zusammenhang mit Erdbeben auftreten. Der Start des China Seismo-Electromagnetic Satellite (CSES) vom Jiuquan Satellite Launch Center in der Wüste Gobi ist für Freitag (2. Februar) geplant. Grazer Wissenschafter haben für die Mission ein Magnetometer beigesteuert.

Hintergrund

Nach wie vor lassen sich Erdbeben nicht vorhersagen. In den vergangenen Jahren gab es aber vermehrt Hinweise darauf, dass vor großen Beben elektromagnetische Veränderungen in der Ionosphäre auftreten. Bei der Ionosphäre handelt es sich um jenen Teil der Atmosphäre, der etwa 80 Kilometer über der Erdoberfläche beginnt und sich über mehrere hundert Kilometer bis in den interplanetaren Raum erstreckt. Möglicherweise könnte man aus solchen Veränderungen Hinweise auf ein bevorstehendes Beben in einer bestimmten Region bekommen.

Die Instrumente an Bord des chinesischen Satelliten sollen magnetische und elektrische Felder exakt bestimmen sowie Plasma und hochenergetische Teilchen analysieren. Dazu wird der CSES in eine sonnensynchrone, polare Erdumlaufbahn in rund 500 Kilometer Höhe gebracht.

Heimischer Beitrag

Das Gerät zur Messung von magnetischen Gleich- und Wechselfeldern wurde in Kooperation zwischen dem National Space Science Center (NSSC) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dem Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und dem Institut für Experimentalphysik der Technischen Universität (TU) Graz gebaut. Für zwei Sensoren des Geräts zeichnen die Chinesen verantwortlich, die österreichischen Forscher lieferten ein völlig neuartiges Quanteninterferenz-Magnetometer (CDSM).

"Mit dieser neuen Technologie können wir die Genauigkeit der Magnetfeldmessung um das Zehnfache verbessern", erläutert Werner Magnes, Leiter der Magnetometer-Gruppe und Stellvertretender Direktor am IWF. Bei seinem Jungfernflug auf dem chinesischen Satelliten soll das Gerät seine Weltraumtauglichkeit unter Beweis stellen.

Jupiter-Mission

2022 soll ein CDSM dann an Bord der Raumsonde Juice der Europäischen Weltraumagentur ESA zum Jupiter starten und ab 2030 rund drei Jahre lang detaillierte Magnetfeldmessungen beim größten Planeten des Sonnensystems und dessen Monden durchführen. Die Wissenschafter hoffen, dadurch regelrecht in die Eismonde des Gasriesen hineinzuschauen und deren tiefliegende Ozeane zu erforschen, in denen lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten. (APA, red, 1. 2. 2018)