Europa-Rennen starten erst um 15.10 Uhr

Frankreich-GP beginnt sogar erst um 16.10 Uhr – Auch Training-Sessions und Qualifying beginnen jeweils eine Stunde später

Wien/Europa-weit – Die Formel 1 hat ihre Startzeiten geändert. In der aktuellen Saison beginnen die 21 Wettrennen immer um zehn Minuten nach und nicht wie bisher zur vollen Stunde. In Europa starten die meisten Grand Prix – auch der von Österreich am 1. Juli auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg – jetzt zudem rund eine Stunde später, also um 15.10 Uhr. Das teilten die Organisatoren der Rennserie am Donnerstag mit.

Daneben beginnt auch das Rennen in Brasilien erst um 15.10 Uhr. Der Grand Prix von Frankreich am 24. Juni in Le Castellet wird sogar erst um 16.10 Uhr gestartet. Auch alle Training-Sessions und das Qualifying werden eine Stunde später beginnen.

Die Veränderungen wurden mit dem Zuschauerinteresse begründet. Untersuchungen hätten ergeben, dass in Europa und Brasilien später am Nachmittag mehr Menschen erreicht werden könnten. Der Start um zehn Minuten nach der vollen Stunde sei besser, weil bisher viele TV-Sender erst ab der vollen Stunde übertragen hätten. Die Formel 1 hoffe nun, dass mehr von der Atmosphäre vor dem Start zu sehen ist.

Die heuer 21 Rennen umfassende Formel-1-Saison beginnt am 25. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne. Der erste WM-Lauf in Europa wird am 13. Mai in Montmelo bei Barcelona gefahren. Das WM-Finale steigt am 25. November in Abu Dhabi. (APA, 1.2.2018)