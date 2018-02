Verstärkung für Führungsetage bei APA-IT

Prokura für Bereichsleiter Gerald Innerwinkler und Günter Kaminger

Wien – Die Geschäftsleitung der APA-IT erhält Verstärkung durch die beiden Bereichsleiter Gerald Innerwinkler und Günter Kaminger, die mit 1. Februar die Prokura erhielten, teilte die Technologie-Tochter der APA – Austria Presse Agentur am Donnerstag mit. Die bisherige Co-Geschäftsführerin Doris Pokorny scheidet auf eigenen Wunsch aus der APA-IT-Geschäftsführung aus. Sie werde sich um sich künftig auf das Aufgabengebiet in ihrer Funktion als Chief Financial Officer der APA-Gruppe konzentrieren.

Personalveränderungen gab es auch bei Gentics Software, der auf Content Management Systeme spezialisierten Unit der APA-IT. Andrea Schauerhuber, bisher Leiterin des Gentics Software Projektteams sowie des Vertriebs, übernahm mit Anfang Jänner die Bereichsleitung. Sie folgt damit Clemens Prerovsky nach, der als Chief Digital Officer und Leiter der digitalen Innovationsschmiede APA-medialab in die APA-Gruppe rückte. (APA, 1.2.2018)