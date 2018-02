Sonnenliegen vorreservieren: Ende des Streits am Pool?

Vorabreservierung von Sonnenliegen am Pool in 30 Thomas Cook-eigenen Hotels im Sommer 2018 möglich

Die Jagd nach der besten Liege am Pool könnte jetzt ein Ende finden. Zumindest, wenn man in einem der 30 Thomas Cook-eigenen Hotels eincheckt. Denn der Reiseveranstalter bietet mit seinem neuen Service "Meine Sonnenliege" seinen Gästen die Möglichkeit, ihre persönliche Wunsch-Sonnenliege bereits vor der Abreise zu reservieren.

Das Pilotprojekt startet ab Ende Februar in drei Thomas Cook eigenen Hotels – dem Sentido Aeqoura Lanzarote, dem Sunprime Atlantic View in Gran Canaria und dem Sentido Buganvilla in Fuerteventura. Bis zum Sommer 2018 soll das Angebot in 30 Hotels der Thomas Cook-eigenen Marken zur Verfügung stehen und im Laufe des Jahres kontinuierlich ausgebaut werden. Der Service ist buchbar für Gäste der Veranstaltermarken Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen und Öger Tours. Der Preis für die Reservierung beträgt 25 Euro pro Sonnenliege und Aufenthalt.

Ähnlich der Sitzplatzreservierung im Flugzeug

Sechs Tage vor Reisebeginn erhalten Kunden, die einen Aufenthalt in einem der teilnehmenden Hotels gebucht haben, eine E-Mail oder eine Nachricht von ihrem Reisebüro mit der Information, dass sie ihre Wunschliege am Hotelpool schon jetzt verbindlich reservieren können.

Über einen Link gelangen Interessenten auf einen Pool-Lageplan des gebuchten Hotels. Darin sind neben dem Pool, beziehungsweise den Pools, und den Sonnenliegen weitere wichtige Parameter zur Entscheidungsfindung eingezeichnet, wie Restaurants und Bars in Pool-Nähe sowie ein Kompass, um zu sehen, wo man zu verschiedenen Tageszeiten Sonne oder Schatten hat. Ähnlich der Sitzplatzreservierung im Flieger kann man dann die persönliche Liege reservieren. Der Kunde erhält eine Bestätigungsmail mit der reservierten Wunschliege. Vor Ort ist die reservierte Sonnenliege mit einem Schild, auf dem die Zimmernummer der Gäste steht, gekennzeichnet. Auch Handtücher liegen schon bereit.

Allerdings lassen sich pro Hotel nur eine bestimmte AnzahlLiegen reservieren. Der Rest bleibt auf dem freien Handtuch-Markt, was bedeutet, dass hier der Kampf um die übrigen Plätze noch stärker werden könnte. (red, 1.2.2018)