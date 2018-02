Arbeitslosigkeit sank im Jänner um 7,7 Prozent

455.860 ohne Job – Arbeitslosenquote um 1,2 Punkte auf 9,5 Prozent gesunken

Wien – Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist im Jänner weiter zurückgegangen. Per Monatsende sank die Zahl der arbeitslosen Personen (inklusive Schulungsteilnehmer) zum Vorjahr um 7,7 Prozent. Insgesamt waren mit Ende Jänner 455.860 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt, geht aus den aktuellen Arbeitsmarktdaten hervor, die heute unüblicherweise vom SPÖ-Parlamentsklub veröffentlicht wurden.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition verringerte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent. Besonders stark fiel der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Warenproduktion, am Bau, in der Gastronomie und im Handel aus. Deutlich gestiegen ist die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen, und zwar um fast ein Drittel auf 59.103 freie Jobs.

Auch der Wiener Arbeitsmarkt hat sich etwas erholt: Mit 130.708 Personen waren um sieben Prozent weniger als arbeitslos vorgemerkt als noch im Vorjahresmonat. Die Zahl der Schulungsteilnehmer stieg allerdings um 13,5 Prozent auf 33.442. Unterm Strich ergibt das einen Rückgang der Jobsuchenden um 3,5 Prozent.

Verwirrung um Veröffentlichung

An und für sich gibt es zwischen dem AMS und dem Sozialministerium, das jetzt seit der neuen Bundesregierung von Ministerin Beate Hartinger (FPÖ) geführt wird, eine Vereinbarung, dass das Sozialministerium die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Aus dem Sozialministerium hieß es heute auf APA-Anfrage jedoch, dass die Veröffentlichung auf morgen, Freitag, verschoben werde, weil noch einige Details zu klären wären. Kurz darauf erfolgte eine OTS-Aussendung des SPÖ-Parlamentsklubs mit einem Link zu den Jänner-Zahlen.

Unterdessen versprühte die Industriellenvereinigung (IV) angesichts der brummenden Konjunktur in Österreich Optimismus. "Es herrscht eine klassischen hochkonjunktur", sagte Generalsekretär Christoph Neumayr. Er erwartet, dass die heimische Konjunktur heuer 24.000 neue Jobs schaffen wird. Zur Verringerung des Fachkräftemangels müsse die Regierung handeln, eine Gesamtstrategie sei vonnöten. (APA, red, 1.2.2018)