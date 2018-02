FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer legt alle politischen Funktionen zurück

Blauer Landesrat in Niederösterreich wird der bisherige Klubchef Gottfried Waldhäusl

Wien / St. Pölten – Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich, wird nicht in die Landesregierung einziehen und hat all seine politischen Funktionen zurückgelegt. Das gab der 31-Jährige am Donnerstagnachmittag bekannt. Landbauer wird also auch als Stadtrat in Wiener Neustadt gehen, seine Mitgliedschaft in der FPÖ hat er ruhend gestellt.

orf Beitrag aus der ZiB um 13 Uhr.

Grund ist Landbauers Verwicklung in die Affäre rund um antisemitische und rassistische Lieder in einem Buch der Burschenschaft Germania, der er angehörte. Die Mitgliedschaft in der Verbindung hatte Landbauer bereits nach Aufkommen der Causa kurz vor der Landtagswahl ruhend gestellt. Gottfried Waldhäusl, bisher blauer Klubchef im niederösterreichischen Landtag, wird das Landesratsmandat der FPÖ annehmen.

Die niederösterreichische Volkspartei nahm diese Entscheidung mit Wohlwollen auf: "Ich habe schon letzte Woche klargestellt, dass es mit mir keine Zusammenarbeit mit Udo Landbauer geben wird. Denn wer dem Ruf Niederösterreichs schadet, kann für mich kein Partner sein", wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung zitiert. "Ich begrüße es daher, dass mir die FPÖ-Spitze mitgeteilt hat, Udo Landbauer nicht zu entsenden."

Waldhäusl: "Mikl-ÖVP im Machtrausch"

Die ÖVP wolle nun auch mit der FPÖ Gespräche über ein geplantes Arbeitsübereinkommen mit allen Parteien aufnehmen, mit Waldhäusl sei das möglich, erklärte die Landeshauptfrau.

Im Wahlkampf hatte Waldhäusl Mikl-Leitner noch als "Gesetzesbrecherin" bezeichnet. "Die Mikl-ÖVP hat sich im unsäglichen Machtrausch das ganze Land unter den Nagel gerissen, agiert in einer penetranten Arroganz und hält sich, wie man sieht, auch an keine Gesetze", ist einer Aussendung zu entnehmen, in der Waldhäusl sich über angebliche ÖVP-Wahlwerbung in Schulen echauffierte. (mika, sefe, 1.2.2018)