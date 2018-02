USA bekunden Kooperationsbereitschaft bei Steuern

Nach Kritik europäischer Staaten an US-Steuerpolitik

Berlin – US-Finanzminister Steven Mnuchin hat einem Zeitungsbericht zufolge auf die Kritik europäischer Staaten an der Steuerpolitik seines Landes reagiert und Kooperationsbereitschaft bekundet. Der Politiker habe in einem Schreiben zwar die jüngste Steuerreform verteidigt, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch. Er will demnach auf dem Gebiet der internationalen Steuerpolitik aber zusammenarbeiten. Der Brief sei an die EU-Kommission und an seine Amtskollegen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien geschickt worden.

Die fünf Minister hatten Mnuchin im Dezember einen Brief geschrieben und darin die Befürchtung geäußert, dass die US-Reform gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO verstoßen könnte. Die neuen Steuerregeln gelten in den USA seit dem 1. Januar. Sie sehen eine Senkung der Unternehmenssteuer von 35 auf 21 Prozent vor. (Reuters, 1.2.2018)