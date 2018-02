Was spricht für den Lobautunnel, was dagegen?

FÜR: Wirtschaftskammer, SPÖ, ÖVP, FPÖ und ÖAMTC sehen sich im internationalen Expertenbericht zum Lobautunnel im Auftrag der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou vollends bestätigt: Der Autobahn-Lückenschluss samt Tunnel ist alternativlos, hieß es von oben genannten Vertretern unisono. Christof Schremmer vom Institut für Raumplanung, einer der Autoren der Studie, erachtete den Lobautunnel als "unbedingt notwendig". Tatsächlich finden sich in der kürzlich präsentierten internationalen Expertenstudie gewichtige Gründe für den Bau. Die Bevölkerung Transdanubiens – in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt, aber auch im nordöstlichen Umland Wiens – wird laut Prognosen besonders stark wachsen. Gerechnet wird bis zum Jahr 2030 mit rund 110.000 zusätzlichen Einwohnern jenseits der Donau, der Bedarf an Arbeitsplätzen wird mit deutlich mehr als 60.000 beziffert. Dabei gebe es dort schon heute ein "erhebliches Arbeitsplatzdefizit". Für eine wirtschaftliche Entwicklung sei "jedenfalls nach Einschätzung potenzieller Investoren" eine S1-Donauquerung erforderlich. Vorgesehene Bauprojekte in der Seestadt Aspern und in weiteren Stadtentwicklungsgebieten müssten ohne Autobahn-Lückenschluss unterbleiben. Die Siedungs- und Wirtschaftsentwicklung in Floridsdorf, Donaustadt und dem Umland würden laut Studie ohne S1-Donauquerung "erheblich behindert und zeitlich verzögert".