Jungprofi Arase fällt wochenlang aus

19-jähriger Flügelspieler laboriert an Knochenmarködem im linken Sprungbein sowie einem Außenbandriss

Wien – Der SK Rapid muss einige Wochen auf Fußball-Nachwuchsteamspieler Kelvin Arase verzichten. Der 19-jährige Flügelspieler laboriert an einem Knochenmarködem im linken Sprungbein sowie einem Außenbandriss, wie der Ligadritte nach einer Magnetresonanz-Untersuchung am Mittwoch bekannt gab. Arase war im Winter in den Profikader aufgerückt. Die Dauer seiner Reha-Pause ist vom Heilungsverlauf abhängig. (APA, 31.1.2018)