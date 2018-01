Ukranischer Raumfahrer Leonid Kadenjuk gestorben

Noch als sowjetischer Kosmonaut ausgebildet, flog er 1997 mit einem US-amerikanischen Space Shuttle ins All

Kiew – Der erste und seit der Unabhängigkeit des Landes einzige Raumfahrer der Ukraine, Leonid Kadenjuk, ist überraschend im Alter von 67 Jahren gestorben. Kadenjuk habe beim morgendlichen Joggen in Kiew vermutlich einen Herzanfall erlitten, teilte die ukrainische Raumfahrtbehörde mit.

Mit dem US-amerikanischen Space Shuttle Columbia flog er am 19. November 1997 für 15 Tage, 16 Stunden und 34 Minuten ins All. In der NASA-Raumfähre umrundete er die Erde 252 Mal. Regierungschef Wladimir Groisman bezeichnete Kadenjuk als Legende und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Werdegang

Kadenjuk war in der Sowjetunion zum Kosmonauten ausgebildet worden. Unter anderem hatte er für die Raumfähre Buran trainiert – dieses Programm wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion jedoch eingestellt. Zudem arbeitete er in den 1970er-Jahren als Testflieger.

Er stammte aus dem Gebiet Tscherniwzi (Czernowitz), war verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Nach dem Zerfall der UdSSR nahm Kadenjuk 1992 zunächst die russische Staatsbürgerschaft an. 1995 erhielt er den ukrainischen Pass und trainierte mit der NASA für den Flug mit der Columbia. (APA, red, 31. 1. 2018)