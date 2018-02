"Am Schauplatz"-Reportage: "Arbeitslos sein ist purer Stress und kein Urlaub"

In "Auf dem Abstellgleis – Arbeitslos mit 50+" berichtet ORF-Redakteurin Julia Kovarik über ältere Arbeitslose, Scham und Gänsehaut

Wien – Ältere Arbeitslose haben es besonders schwer, einen neuen Job zu finden. Im Dezember 2017 waren laut AMS rund 112.000 Menschen über 50 arbeitslos gemeldet. Vor drei Jahren haben Betroffene "Am Schauplatz" erzählt, wie es ihnen geht, wenn sie – oft trotz guter Qualifikation – nur wenig Chance auf einen neuen Job haben.

Jetzt hat Redakteurin Julia Kovarik die Protagonisten von damals wieder besucht und nachgefragt, was sich seither getan hat. Zu sehen ist "Am Schauplatz nachgefragt: Auf dem Abstellgleis – Arbeitslos mit 50+" am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2.