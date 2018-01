Puigdemont sieht Unabhängigkeitsprozess in Katalonien am Ende

In einer privaten Nachricht spricht der abgesetzte Ministerpräsident von den "letzten Tagen der katalanischen Republik"

Barcelona/Madrid – Kataloniens abgesetzter Regionalpräsident Carles Puigdemont sieht den Unabhängigkeitsprozess vorerst am Ende. Nachdem Parlamentspräsident Roger Torrent am Dienstag Puigdemonts Wiederwahl zum Regierungschef verschob, schrieb Puigdemont dem separatistischen Linksrepublikaner Toni Comin: "Dir ist klar, dass es jetzt vorbei ist. Unsere Leute haben uns geopfert. Zumindest mich."

Er werde sich nun auf seine "eigene Verteidigung" konzentrieren, erklärte Puigdemont. "Auch ich bin menschlich und zweifle manchmal", zitierte ihn die Zeitung "La Vanguardia". Eigentlich sollte die Whatsapp-Nachricht privat bleiben und nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Doch ein Fernsehteam des Senders Telecinco filmte Comin zufällig beim Lesen der Nachricht. Comin will den Sender nun klagen.

"Das sind die letzten Tage der katalanischen Republik

Puigdemont, der sich wegen der illegalen Ausrufung der Unabhängigkeit im Oktober auf der Flucht vor der Justiz nach Brüssel abgesetzt hat, scheint die Flinte ins Korn zu werfen. "Der Plan der Moncloa hat funktioniert. Das sind die letzten Tage der katalanischen Republik", schrieb Puigdemont seinem ehemaligen Gesundheitsminister.

Mit Moncloa bezog sich Puigdemont auf den Madrider Regierungspalast von Ministerpräsident Mariano Rajoy, der vor dem Verfassungsgericht am Samstag erfolgreich verhinderte, dass Puigdemont sein Regierungsprogramm per Videokonferenz vorstellen und in Abwesenheit zum neuen Regionalregierungschef gewählt werden kann.

Bei der Neuwahl am 21. Dezember konnten Puigdemont Einheitsliste Junts per Catalunya (Gemeinsam für Katalonien) und die anderen separatistischen Parteien, die Linksrepublikaner (ERC) und die neomarxistische CUP, erneut eine absolute Mehrheit erreichen. Demnach stände der Wiederwahl Puigdemonts rein rechnerisch nichts im Weg. Das Verfassungsgericht bestätigte allerdings den Einwand der Zentralregierung, dass Puigdemont laut Parlamentsstatuten zur Wiederwahl im Parlament anwesend sein müsste.

Haftbefehl

Daran hat der abgesetzte Ministerpräsident aber kein Interesse. Er wird wegen Rebellion, Aufruhe und Veruntreuung öffentlicher Gelder gesucht. Sobald er spanischen Boden betritt, wird er festgenommen. Deshalb will Puigdemont vorerst auch im Brüsseler Exil bleiben.

"Parlamentspräsident Torrent und seine separatistischen Linksrepublikanern haben allerdings kein Interesse, dass noch mehr von ihren Leuten wegen Puigdemonts frontalen Konfliktkurses mit der spanischen Regierung und Justiz, den sie nicht teilen, ins Gefängnis gehen müssen", sagte der katalanische Politologe Oriol Bartomeus der APA.

Er erinnert daran, dass ihr Parteichef Oriol Junqueras, der sich im Gegensatz zu Puigdemont als ehemaliger Vizeregierungschef Kataloniens der Justiz stellte, seit November immer noch in Untersuchungshaft sitzt. "Das war ein harter Schlag für die Linksrepublikaner. Sie sahen sich als absolute Wahlfavoriten. Ihr Spitzenkandidat Junqueras konnte aber schließlich nicht an der Kampagne teilnehmen und Puigdemont, der sich als politisches Opfer in Brüssel verkaufte, erreichte mit seiner Einheitsliste dann sogar noch mehr Mandate. Das zerstörte die separatistische Einheitsfront", so Bartomeus.

Torrent stellte am Dienstag zwar klar, dass Puigdemont, dessen Einheitsliste stärkste Fraktion im separatistischen Block ist, der einzige Kandidat sei. Mit der Debatte über die Regierungsbildung wolle er aber warten, bis das Verfassungsgericht nach Einsprüchen der spanischen Regierung wie des katalanischen Parlaments eine klare Entscheidung darüber getroffen habe, ob und wie Puigdemont gewählt werden kann.

Zwangsverwaltung

Torrent will eine "realistische und effektive" Verabschiedung einer neuen Regierung. Katalonien brauche endlich wieder eine funktionierende Regierung, womit auch die Zwangsverwaltung aus Madrid beendet werde. Am Dienstag und Mittwoch kam es darauf hin, zu Streitigkeiten zwischen den Linksrepublikanern und Pugidemonts Junts per Catalunya. Sowohl Puigdemonts Formation als auch die CUP kritisierten Torrent und seine Partei scharf für die Verschiebung der Regierungsbildung.

"Nur mit zivilem Ungehorsam und der einseitigen Ausrufung der Unabhängigkeit könnten wir unsere eigene Republik verwirklichen", sagte CUP-Parlamentarier Carles Riera. Dieses Panorama scheint aber immer mehr in die Ferne zu rücken. Dessen scheint sich sogar Puigdemont bewusst zu sein, darf man seiner Whatsapp-Nachricht glauben. (APA, 31.1.2018)