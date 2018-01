Sechster Zugang: St. Pölten holt Keles von Rapid

Der Offensivspieler unterschrieb vorerst bis Saisonende

St. Pölten – Der SKN St. Pölten hat mit Eren Keles am Mittwoch den sechsten Neuzugang in der Winterpause vermeldet. Der 23-jährige Offensivspieler kommt von Rapid zum Tabellenletzten. Bei den Hütteldorfern kam Keles in der Wintersaison links im Mittelfeld auf acht Ligaeinsätze bei einem Tor. Bei St. Pölten unterschrieb er bis Saisonende inklusive Option auf Verlängerung.

"Mit Eren bekommen wir einen weiteren hochveranlagten Spieler dazu, der zu Saisonbeginn beim SK Rapid Wien ein Shootingstar war. Damit sind wir nun auch auf allen Positionen doppelt besetzt und können die angestrebte Aufholjagd in der Frühjahrssaison starten", sagte SKN-Trainer Oliver Lederer. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, Keles wäre bei Rapid noch bis Sommer unter Vertrag gestanden.

Zuvor hatte St. Pölten bereits die Mittelfeldspieler David Atanga (Salzburg/Leihe) und Philipp Malicsek (Rapid/Leihe), die Verteidiger Luan (Sturm Graz/Leihe) und Patrick Wessely sowie Torhüter Filip Dmitrovic geholt. (APA, 31.1.2018)