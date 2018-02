Wie textsicher sind Sie bei Falcos Lyrics?

Der Todestag von Falco jährt sich zum 20. Mal. Welche Erinnerungen haben Sie an den Künstler, und wie gut kennen Sie seine Songtexte?

Am 6. Februar 1998 verunglückte Johann Hölzel in der Dominikanischen Republik tödlich, doch seine Bedeutung für die österreichische Musikwelt ist nach wie vor unbestritten. Auch in der Community werden imposante Vergleiche angestellt:

Und sein Erfolg überwand auch Grenzen. "Rock Me Amadeus" ist bis heute der erste deutschsprachige Song, der es an die Spitze der amerikanischen Billboard-Charts geschafft hat. In schönstem sogenannten "Manhattan-Schönbrunner-Deutsch" rappte und sang sich Falco durch zwei Musikjahrzehnte. Doch wie gut kennen Sie die Texte zu Falcos Songs noch? Testen Sie Ihre Textsicherheit im Quiz, und posten Sie das Ergebnis im Forum! (jnk, aan, 2.2.2018)