TV- und Radiotipps für Donnerstag, 1. Februar

Neo Magazin Royale, Was hat uns bloß so ruiniert, Senioren auf dem Abstellgleis und Walfang auf den Färöer-Inseln

20.15 BOBOS

Was hat uns bloß so ruiniert (Ö 2016, Marie Kreutzer) Drei Paare, die durch Coolness, beruflichen Erfolg und Reflektiertheit glänzen, dabei idealistisch und konsumgeil zugleich sind, wollen Kinder bekommen. Sie haben dabei eigentlich nur eine Angst: nämlich spießig zu werden. Hipper Großstadtfilm, der kein Bobo-Klischee auslässt. Mit Vicky Krieps, Manuel Rubey, Pheline Rogan, Pia Hierzegger, Marcel Mohap und Andreas Kiendl. Bis 21.50, ORF 1

thimfilm filmverleih Drei Großstadt-Paare wollen sich nicht durch Spießigkeit ruinieren.

18.30 MAGAZIN

Konkret: Negative Bewertungen im Internet – was ist erlaubt? Ein Linzer fühlte sich in einem Sportgeschäft schlecht beraten. Online gibt er eine negative Bewertung für den Händler ab – und bekommt Anwaltspost. Der 24-Jährige solle die Bewertung löschen und 1200 Euro bezahlen, sonst drohe eine Klage. Wo endet freie Meinungsäußerung? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Walfang auf Färöer Seit Jahrhunderten gehört der Grindwalfang auf den Färöer-Inseln zur Tradition. Gefangen wird nur für den Eigenverbrauch, die kostenlose Verteilung des Fleisches richtet sich nach einem jahrhundertealten Schlüssel, der alle berücksichtigt. Tierschützer rufen Touristen auf, die Inseln zu boykottieren. Für die Färöer eine Zwickmühle: Denn der Tourismus ist neben der Fischerei das wichtigste wirtschaftliche Standbein. Bis 20.15, Arte

foto: kobalt productions Seit Jahrhunderten ist der Archipel Schauplatz eines blutigen Spektakels.

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nachgefragt. Auf dem Abstellgleis – Arbeitslos mit 50+ Vor drei Jahren haben Betroffene geschildert, wie man sich mit 50 plus fühlt, wenn man auf dem Abstellgleis steht. Angesichts der Diskussion um die Reformen der neuen Regierung für das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe hat Redakteurin Julia Kovarik nachgefragt, was aus den seinerzeitigen Hauptakteuren geworden ist. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Das Ehepaar M. hat gemeinsam bei der ÖBB gearbeitet. Als die Strecke stillgelegt wurde, haben sie ihren Job verloren.

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Norwegen – So schützen sie Kinder? Der leiseste Verdacht auf körperliche oder seelische Misshandlung reicht in Norwegen bereits aus, damit die staatlichen Kinderschützer der Einrichtung "Barnevernet" eingreifen und den Eltern ihre Kinder wegnehmen. Dagegen formiert sich heftiger Widerstand. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Erdogans Krieg – Wie umgehen mit der Türkei? Droht in Syrien ein Völkermord an Kurden? Zu Gast sind Georg Mayer (FPÖ-Europaabgeordneter), Seyran Ateş (Juristin und Menschenrechtlerin), Ramazan Aktas (ehem. UETD-Sprecher)und Cengiz Günay (Politikwissenschafter und Türkei-Experte). Bis 23.30, Servus TV



22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel Peter Fritz diskutiert mit den EU-Abgeordneten Evelyn Regner (SPÖ) und Andrey Kovatchev (EVP, Bulgarien) sowie den Journalisten Ruth Berschens (Handelsblatt) und Oliver Grimm (Die Presse) über Trumps Zollschranken gegen China und die EU-Flüchtlingsquote. Bis 23.30, ORF 3

foto: orf/apa/julien warnand Peter Fritz diskutiert mit Politikern und Journalisten über EU-Themen.

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Köche dringend gesucht: Warum sich der Tourismus schwer tut 2) Olympische Spiele 2018: Gold für österreichische Unternehmen 3) Närrische Geschäfte: Fasching als Wirtschaftsfaktor. Bis 23.00, ORF 2

23.00 SHOW

Neo Magazin Royale Böhmermann ist zurück aus der Winterpause. Am Dienstag rührte er mit einem "Epischen Staffelauftakt des NMR" die Werbetrommel für seine Sendung: In dem Teaser-Video machte er sich über Strache und seine schwarz gekleideten Trommler lustig. Der Auftakt zur vierten Staffel ist gleichzeitig das 100-Episoden-Jubiläum. Bis 0.00, ZDF neo

neo magazin royale Zum Staffelauftakte parodierte Böhmermann den Trommlerauftritt bei einer FPÖ-Veranstaltung.

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast: Ex-Skiweltmeisterin und Skischulbesitzer Erik Schinegger, Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger, Schauspieler Michael Ostrowski und Claudia Plakolm (ÖVP), jüngste Nationalratsabgeordnete Österreichs.

Bis 0.05, ORF 2