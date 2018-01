Netanjahu dankt Gabriel für deutschen Beitrag zu Israels Sicherheit

Auch Krisen in Syrien und im Jemen sowie Nahost-Konflikt Themen des Gesprächs

Jerusalem/Berlin – Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den deutschen Beitrag zur Sicherheit Israels gewürdigt. In einem kurzen gemeinsamen Auftritt mit dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel in seinem Amtssitz in Jerusalem sagte er am Mittwoch nach einem 40-minütigen Vier-Augen-Gespräch: "Ich möchte Ihnen für das deutsche Engagement für Israels Sicherheit danken."

Deutschland hat in den vergangenen Jahren unter anderem mehrere U-Boote an Israel geliefert. Im Herbst hatten die beiden Seiten eine Vereinbarung über den Export dreier weiterer Boote unterzeichnet.

Weitere Themen in dem Gespräch waren die Krisen in Syrien und im Jemen sowie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Gabriel bekräftigte die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung und sprach sich für neue Gespräche darüber aus. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA hatte den Konflikt zuletzt wieder erheblich verschärft.

"Deutschland befürwortet die Zweistaatenlösung"

Gabriel sagte zum derzeit auf Eis liegenden Nahost-Friedensprozess: "Deutschland befürwortet sehr klar die Zweistaatenlösung von Israelis und Palästinensern." Netanjahu äußerte sich hier zurückhaltender. Vorrang habe "die militärische Sicherheit der israelischen Grenzen", stellte der Ministerpräsident fest.

Gabriel kritisierte auch die Rolle des Iran in regionalen Konflikten wie dem Jemen-Krieg oder im Libanon. "Wir haben keine unterschiedlichen Meinungen zum Verhalten des Irans", sagte er. In der Haltung zum Nuklearkommen mit dem Iran, das den Bau einer iranischen Atombombe verhindern soll, sind sich beide Seiten allerdings uneins. Israel lehnt das Abkommen ab, das von Deutschland mit ausgehandelt wurde.

Erstes ´Treffen seit Eklat

Netanjahu und Gabriel trafen zum ersten Mal seit einem Eklat vor neun Monaten zusammen. Im vergangenen April hatte Netanjahu einen Termin mit Gabriel platzen lassen, weil dieser nicht bereit war, auf ein Treffen mit regierungskritischen Organisationen zu verzichten.

Der deutsche Außenminister war am frühen Morgen in Israel eingetroffen. Formeller Anlass von Gabriels Besuch ist eine Konferenz des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, wo der deutsche Außenminister am Nachmittag eine Rede zu aktuellen Herausforderungen für Europa und den Nahen Osten halten will. Zuvor steht auch eine Begegnung mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in Ramallah auf dem Programm. Zudem traf Gabriel gleich in der Früh israelische Oppositionspolitiker. (APA, 31.1.2018)