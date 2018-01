Pressefotopreis Objektiv kehrt nach einjähriger Pause zurück

Einreichungen zum Preis für österreichische Pressefotografie sind bis 1. April möglich. Die Verleihung findet im Juni statt

Wien – Die Austria Presseagentur schreibt gemeinsam mit der Bundesinnung der Berufsfotografen heuer wieder den "Objektiv" aus. Einreichungen für den österreichischen Preis für Pressefotografie sind ab sofort bis 1. April 2018 möglich, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die sechs Kategoriesieger erhalten je 2.000 Euro, der aus ihnen ermittelte Hauptpreis weitere 4.000 Euro.

Sechs Kategorien

Vergeben werden die Auszeichnungen in insgesamt sechs Kategorien: Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Chronik, Kunst/Kultur, Sport sowie Fotoserien. Die eingereichten Bilder müssen zwischen 1. April 2017 und 31. März 2018 in einem österreichischen Medium (Print, Online oder Agentur) veröffentlicht worden sein. Beste Chancen haben "originelle, überraschende, berührende und ausdrucksstarke Arbeiten". Die Preisträger werden in einem anonymisierten Verfahren durch eine Fachjury aus Fotoexperten, Fotografen und Journalisten ermittelt. Die Siegerbilder sind im Juni im Rahmen der Preisverleihung und danach bei Ausstellungen in ganz Österreich zu sehen.

Ziel des Preises ist es, "einen Beitrag zur Förderung von hochwertiger Pressefotografie zu leisten und der steigenden Bedeutung von Qualitätsfotojournalismus vor allem in Zeiten von Falschmeldungen und Quellenunsicherheit Rechnung zu tragen", schrieb die APA am Mittwoch. Als Sponsoren sind APA-PictureDesk, APA-IT, die Landesinnung Wien der Berufsfotografen und der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) an Bord.

Feuerwehrmann gewann den Preis 2016

2017 hatte der "Objektiv" zwecks Evaluierung pausiert. 2016 hatte es mit dem Foto eines Flüchtlingsmädchens insofern einen Überraschungssieger gegeben, als es von einem Hobbyfotografen stammte: Der Feuerwehrmann Martin Peneder hatte Kinder beim Abkühlen von der Sommerhitze fotografiert, sein Bild hatte es via Social Media in die Presse geschafft. (APA, 31.1.2018)