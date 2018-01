Saturn kündigt erstes "Kassa-freies" Geschäft in Innsbruck an

Im "Saturn Express" sollen Kunden mittels Handy-App am Regal bezahlen können

Der Elektronikhändler Saturn wartet mit einem ungewöhnlichen Pilotprojekt auf: Im März soll im Innsbrucker Shoppingcenter Sillpark der erste "Kassa-freie" Standort eröffnet werden. Der neue Store werde unter dem Namen "Saturn Express" ein innovatives Einkaufserlebnis bieten, das einfacher, bequemer und schneller wird, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bezahlen per App

Im Rahmen des Pilotprojekts müssten sich Kunden ab März nicht mehr an Kassen anstellen, sondern könnten das gewünschte Produkt am Regal bezahlen und im Anschluss den Markt direkt verlassen, hieß es. Ermöglicht werde dies durch die "Saturn Express"-App, mit der Kunden Produkte scannen und direkt in der App bezahlen können. Zusammen mit dem Zahlvorgang erfolge die Deaktivierung der Diebstahlsicherung für das Produkt. Um das Einkaufen noch bequemer zu gestalten, würden bei "Saturn Express" darüber hinaus Fachberater allen Kunden bei Fragen zu Produkten, Services und zum Bezahlen mittels Smartphone zur Verfügung stehen. (APA, 31.1.2018)