Vanek-Assist bei Heimsieg der Canucks

Vegas Golden Knights stellen NHL-Rekord ein

Vancouver – Thomas Vanek hat am Dienstag in der National Hockey League (NHL) einen Assist zum Sieg der Vancouver Canucks beigetragen. Der 34-Jährige bereitete beim 4:3 nach Verlängerung gegen Colorado Avalanche in der 7. Minute das 1:0 durch Bo Horvat vor.

Die Canucks verspielten im Mitteldrittel durch drei Gegentreffer eine 2:0-Führung, ehe Daniel Sedin (42.) und Sven Bärtschi in der Verlängerung die Kanadier zum Sieg schossen.

Die Vegas Golden Knights stellten mit einem 4:2-Sieg bei den Calgary Flames einen NHL-Rekord an Siegen eines Liga-Neueinsteigers ein. Mit dem 33. Erfolg zog der Club aus Las Vegas mit den Florida Panthers und den Anaheim Ducks gleich, die in ihrem ersten Jahr (jeweils 1993/94) ebenfalls 33 Saisonsiege geholt hatten. (APA, 31.1.2018)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Vancouver Canucks (1 Assist Vanek) – Colorado Avalanche 4:3 n.V.

Buffalo Sabres – New Jersey Devils 1:3

Carolina Hurricanes – Ottawa Senators 2:1

New York Islanders – Florida Panthers 1:4

Boston Bruins – Anaheim Ducks 1:3

Pittsburgh Penguins – San Jose Sharks 5:2

Columbus Blue Jackets – Minnesota Wild 2:3 n.P.

St. Louis Blues – Montreal Canadiens 3:1

Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning 3:1

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 1:2

Dallas Stars – Los Angeles Kings 0:3

Calgary Flames – Vegas Golden Knights 2:4