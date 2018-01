Forstinger-Pleite: 700 der 823 Mitarbeiter sollen Job behalten

Ein großes Thema im Sanierungsplan sind Mietverträge, die es neu zu verhandeln gilt

Wien – Rund 700 der 823 Mitarbeiter der insolventen Autozubehörkette Forstinger Österreich GmbH sollen ihren Job behalten. Das sieht der Sanierungsplan von Forstinger vor. Ein entscheidender Punkt im Sanierungsplan ist die Neuverhandlung von Mietverträgen. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist am Mittwoch in Sankt Pölten eröffnet worden. Eine Fortführung ist geplant.

Alle noch 108 Filialen – rund 15 sollen geschlossen werden, was den bevorstehenden Stellenabbau erklärt – und die Firmenzentrale werden gemietet. Einige Mietverträge sind – wie ein Forstinger-Sprecher im Gespräch mit der APA am Mittwoch weiters bestätigte – in den vergangenen Jahren bereits herunterverhandelt worden. "Die Kosten wurden um zwei Millionen Euro gesenkt." Das reichte aber nicht: "Bei einigen Standorten mit langfristigen Mietverträgen liegt der Quadratmeterpreis weiterhin deutlich über den vier bis fünf Euro, die sie vertragen."

Geboten wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, teilte der Kreditschutzverband KSV 1870 mit. "Der KSV 1870 wird prüfen, ob diese angebotene Quote adäquat und erfüllbar ist." Der Firmensprecher betonte, dass die angebotene 20-Prozent-Quote nur erreicht werden könne, "wenn das Sanierungsverfahren von den Gläubigern angenommen wird. Andernfalls ist im besten Fall mit einer Quote von unter acht Prozent zu rechnen."

foto: apa/forstinger

364 Gläubiger (ohne Mitarbeiter) sind betroffen. Dazu kommt laut dem weiteren Gläubigerschutzverband AKV eine unbekannte Anzahl an nicht namentlich bekannten Gutscheingläubigern. Die Passiva belaufen sich auf gut 31 Millionen Euro, rund 27 Millionen Euro davon sind unbesichert.

Ansatzpunkte im Sanierungsplan sind neben der Neuverhandlung der Mietverträge das Heben neuer Einkaufspotenziale und der Ausbau des Sortiments, dessen Absatz zuletzt wuchs. Das sind laut dem Sprecher beispielsweise Elektrofahrräder und auch Pickerl-Services.

Jänner-Löhne sind ausgeblieben

Die Mitarbeiterlöhne für Jänner sind am Mittwoch ausgeblieben, sie werden vom Insolvenzentgeltfonds (IEF) ausbezahlt. "Ab Eröffnung des Sanierungsverfahrens werden die Löhne wieder pünktlich bezahlt", versprach der Unternehmenssprecher mit Verweis auf die nächsten Löhne und Gehälter für Februar.

Bei der Forstinger-Pleite handelt es sich um die zweitgrößte heuer in ganz Österreich. Der Konkurs der Niki Luftfahrt GmbH war mit 153 Millionen Euro noch deutlich größer, so der KSV 1870. Beide Insolvenzen sind im Land Niederösterreich anhängig.

Forderungen von Gläubigern sind bis spätestens 13. März beim Landesgericht St. Pölten einzubringen. Die allgemeine Prüfungstagsatzung (Prüfung der rechtzeitig angemeldeten Forderungen) findet am 27. März statt. (APA, 31.1.2018)